Москвичам отказали в поездках на море 

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Анна Попова. Регионы России с благополучной эпидемиологической ситуацией первыми смогут отправлять своих жителей на отдых. Но москвичи, например, пока смогут отдыхать только в своем регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель Роспотребнадзора

По её словам, из регионов, где сложная ситуация с вирусом, нельзя отправлять жителей в другие, более благополучные субъекты Российской Федерации.

«Будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах, и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — сказала Попова.

В частности, она привела в пример столицу.

«Москвичи пока смогут отдыхать внутри своего субъекта, это тоже хорошая возможность», — отметила глава ведомства.