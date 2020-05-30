Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам отказали в поездках на море 

Майк Габриелян 18 минут назад
Москвичам отказали в поездках на море
Фото: РИА Новости
Регионы России с благополучной эпидемиологической ситуацией первыми смогут отправлять своих жителей на отдых. Но москвичи, например, пока смогут отдыхать только в своем регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, из регионов, где сложная ситуация с вирусом, нельзя отправлять жителей в другие, более благополучные субъекты Российской Федерации.
Россиян призвали отказаться от заграничного отдыха
«Будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах, и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать», — сказала Попова.
В частности, она привела в пример столицу.
«Москвичи пока смогут отдыхать внутри своего субъекта, это тоже хорошая возможность», — отметила глава ведомства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева резко ответила на вопрос о маске и перчатках.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии 80
Общество , Анна Попова , Лариса Гузеева , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Видео
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
«Легкие превращаются в мясную губку»
00:53
«Легкие превращаются в мясную губку»
Общество
Россиянка родила на улице в ожидании скорой
00:59
Россиянка родила на улице в ожидании скорой
Общество Другое
Роднина раскритиковала недовольных помощью россиян
01:43
Роднина раскритиковала недовольных помощью россиян
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение