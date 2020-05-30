Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам вакцину будут капать в нос 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Россиянам вакцину будут вводить через нос
Фото: РИА Новости
В России изобрели назальные прививки от коронавируса. Вакцину против COVID-19, которую можно закапать в нос, разработал государственный научный центр вирусологии «Вектор». Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.
«Один из наших препаратов, он не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная. То есть, фактически, он просто закапывается в нос», — сообщил Максютов.
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
По его словам, уже началось доклиническое исследование вакцины на эффективность и безопасность.
По данным оперативного штаба, на 30 мая в России проведено более 10 млн тестов, выявлено 396 575 заболевших. С начала пандемии выздоровели 167469 пациентов, зафиксировано 4555 летальных исходов. В последние дни суточный прирост пациентов с COVID-19 не поднимается выше 9 тысяч.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые объявили, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным.
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Комментарии 25
Общество , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Самый ужасный опыт в мой жизни»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
В Москве задержан Сергей Митрохин
В Москве задержан Сергей Митрохин
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Звезду «Физрука» обвиняли в двойном убийстве
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
Видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
01:19
В России отреагировали на заявление Меркель по Крыму
Политика
«Я кадык бы ему вырвал!»
02:29
«Я кадык бы ему вырвал!»
Шоу-бизнес
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
04:23
«Очень тяжело»: Поргина о положении артистов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение