Россиянам вакцину будут вводить через нос

России изобрели назальные прививки от коронавируса. Вакцину против COVID-19, которую можно закапать в нос, разработал государственный научный центр вирусологии «Вектор». Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал гендиректор центра Ринат Максютов.

«Один из наших препаратов, он не идёт по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная. То есть, фактически, он просто закапывается в нос», — сообщил Максютов.

По его словам, уже началось доклиническое исследование вакцины на эффективность и безопасность.

По данным оперативного штаба, на 30 мая в России проведено более 10 млн тестов, выявлено 396 575 заболевших. С начала пандемии выздоровели 167469 пациентов, зафиксировано 4555 летальных исходов. В последние дни суточный прирост пациентов с COVID-19 не поднимается выше 9 тысяч.