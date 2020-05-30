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Московские врачи выехали в Псковскую область для помощи в борьбе с COVID 

РИА Новости 1 час назад
Московских врачей отправили в Псковскую область
Фото: РИА Новости
Московские врачи выехали для помощи медикам в Псковскую и Владимирскую области, сообщается на сайте Департамента здравоохранения.
"По поручению мэра Москвы две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве создано достаточно резервов для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова оказать помощь регионам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на помощь врачам направлено 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.
Также в составе каждой бригады есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров.
"Также в региональные больницы доставят 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов медицинских масок. Кроме того, в составе медицинского груза в больницы будет доставлен запас медикаментов — более 82 тысяч упаковок", — отметили в депздраве.
Ранее сообщалось, что власти столицы направят средства индивидуальной защиты, медикаменты и медиков для борьбы с коронавирусом в Псковскую и Владимирскую области. Об этом сообщил мэр Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество , Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Псковская Область
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