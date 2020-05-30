Московских врачей отправили в Псковскую область

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Московские врачи выехали для помощи медикам в Псковскую и Владимирскую области, сообщается на сайте Департамента здравоохранения.

"По поручению мэра Москвы две мультидисциплинарные бригады врачей московских стационаров выехали в Псковскую и Владимирскую области для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве создано достаточно резервов для борьбы с коронавирусом, поэтому столица готова оказать помощь регионам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на помощь врачам направлено 13 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.

Также в составе каждой бригады есть пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги московских стационаров.

"Также в региональные больницы доставят 200 тысяч защитных костюмов и 6 миллионов медицинских масок. Кроме того, в составе медицинского груза в больницы будет доставлен запас медикаментов — более 82 тысяч упаковок", — отметили в депздраве.