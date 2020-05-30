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«В небюджетных театрах очень тяжело»: Поргина рассказала о непростом положении артистов 

Teleprogramma.pro 16 минут назад
«Очень тяжело»: вдова Караченцова о положении артистов
Фото: globallookpress.com
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что театр «Ленком», где она служит, платит ей полную зарплату в период пандемии и вынужденного простоя. Кроме того, всегда готовы прийти на подмогу сын и невестка актрисы и оказать ей финансовую помощь. В то же время, как она сказала, не везде ситуация такая же безоблачная. Особенно непросто приходится актерам, которые служат во внебюджетных театрах.
«Очень за них переживаю, так как кроме приглашенных актеров есть должности постановщиков, работников сцены, бухгалтерия, директор. В театре работает много людей».
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Сама звезда заметила, что помогает даже случайным прохожим на улице или в магазинах, куда она ходит. Если видит, что какая-нибудь пожилая старушка не может позволить купить себе, к примеру, сосиски, то всегда даст той денег. Поргина надеется, что скоро артисты смогут нормально работать, а зрители снова придут в театры, сообщает «МК».
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Общество , Людмила Поргина , Николай Караченцов
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