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Более 414 тысяч россиян заразились коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 75 49 минут назад
В России проведено 11 миллионов тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
К утру 1 июня число случаев коронавируса в России достигло 414 878-и, 175 877 человек уже выздоровели, 4 855 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) в стране составляет 234 146.
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» сообщает https://t.me/stopcoronavirusrussia/884 со ссылкой на Роспотребнадзор, что к 1 июня в стране провели более 10,9 миллиона тестов на коронавирус, 279,9 тысячи из них — за последние сутки.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 9 035новых случаев коронавируса. В стране второй день подряд регистрируют более девять тысяч пациентов. Накануне был зафиксирован прирост в 9 268 человек, за день до этого — 8 952, еще днем ранее — 8 572.
Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в России остаются Москва (183 088 человек выявлены за все время наблюдения), Московская область (39 723) и Санкт-Петербург (16 313).
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Общество , Новости регионов , Роспотребнадзор
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