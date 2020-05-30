«Мусульманина разрывают противоречия»

30 мая, зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждет новинка — второй сезон комедийного сериала «Рами» о непростой жизни мусульманина-миллениала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Утром, в 10:00, Okko приглашает детей от трех до восьми лет и их родителей В субботу,, зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждет новинка — второй сезон комедийного сериала «Рами» о непростой жизни мусульманина-миллениала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Утром, в, Okko приглашает детей от трех до восьми лет и их родителей на новое занятие в рамках проекта #ФитнесПротивВируса. Тренировка «Диско-тайм» с зажигательными танцами под популярные детские композиции развивает воображение, чувство ритма, заряжает энергией и хорошим настроением.

12:00 - мультфильм из серии «Уроки тетушки совы» для маленьких почемучек.

14:00 зрители Okko приготовят клафути с вишней вместе с Гузель Магдиевой. Новый зрители Okko приготовят клафути с вишней вместе с Гузель Магдиевой. Новый видео-урок от Novikov School.

19:00 зрителей Okko ждет зрителей Okko ждет документальный фильм «Пролетая над Альпами». Это история о двух старых друзьях Людо и Нико, которые отправились в путешествие через Альпы на параплане. Приключения, командный дух и работа на пределе возможностей — главные составляющие этого фильма.

22:00 Okko приглашает зрителей на просмотр новинки — второго сезона Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA». Okko приглашает зрителей на просмотр новинки — второго сезона комедийного сериала «Рами» . Главного героя, американца египетского происхождения, разрывают противоречия двух культур.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.