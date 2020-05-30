«Мусульманина разрывают противоречия»

В субботу, 30 мая, зрителей онлайн-кинотеатра Okko ждет новинка — второй сезон комедийного сериала «Рами» о непростой жизни мусульманина-миллениала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера». Утром, в 10:00, Okko приглашает детей от трех до восьми лет и их родителей на новое занятие в рамках проекта #ФитнесПротивВируса. Тренировка «Диско-тайм» с зажигательными танцами под популярные детские композиции развивает воображение, чувство ритма, заряжает энергией и хорошим настроением.
В 12:00 - мультфильм из серии «Уроки тетушки совы» для маленьких почемучек.
В 14:00 зрители Okko приготовят клафути с вишней вместе с Гузель Магдиевой. Новый видео-урок от Novikov School.
В 16:00 — сериал «Счастье на тарелке», смешивающий путешествия, кулинарию, природу и гражданское чувство.
В 19:00 зрителей Okko ждет документальный фильм «Пролетая над Альпами». Это история о двух старых друзьях Людо и Нико, которые отправились в путешествие через Альпы на параплане. Приключения, командный дух и работа на пределе возможностей — главные составляющие этого фильма.
В 21:00 — новая сказка на ночь от Okko. Актер Виктор Добронравов прочитает якутскую историю «Хвастливая лягушка», героиня которой уверена, что весь мир — это ее болото.
В 22:00 Okko приглашает зрителей на просмотр новинки — второго сезона комедийного сериала «Рами». Главного героя, американца египетского происхождения, разрывают противоречия двух культур. Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.