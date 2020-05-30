В ЦКБ спрогнозировали силу второй волны COVID-19

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В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Екатерина Трифонова.
По ее словам, если лекарство создадут, то введение серьезных карантинных мер не потребуется.
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания. Для каждой группы населения она может оказаться разной
Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в случае второй волны коронавирусной инфекции в России ограничительные меры должны быть мягче, чем сейчас. По его словам, при большом числе зараженных необходимо вводить избирательную самоизоляцию для граждан из группы риска. Остальные продолжат вести активную жизнь, иначе рухнет экономика.
«Без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса», — уточнил он.
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Общество , Видео , ВОЗ , РИА Новости
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