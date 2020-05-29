Власти обрадовали россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова Поповой в анонсе передачи « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«При всё увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования, это как раз характеристика эпидпроцесса, как эпидпроцесса, который идёт на снижение уверенное без обратного развития…», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что во всё большем количестве регионов с каждым днём фиксируется меньше заболевших, чем в предыдущем.