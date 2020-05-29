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Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Власти обрадовали россиян
Фото: Reuters
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова Поповой в анонсе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«При всё увеличивающемся количестве обследованных лиц, а это именно так, мы видим снижающееся число ежедневно выявляемых случаев инфицирования, это как раз характеристика эпидпроцесса, как эпидпроцесса, который идёт на снижение уверенное без обратного развития…», — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что во всё большем количестве регионов с каждым днём фиксируется меньше заболевших, чем в предыдущем.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».
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Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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