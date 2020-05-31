В России провели более 10,6 миллиона тестов на COVID-19 

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Более 10,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 305 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 10,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 305 тысяч человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России проведено 327 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.