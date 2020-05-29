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Россиянам пообещали не возвращать ограничения из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 32 1 час назад
Российские власти дали россиянам обещание
Фото: ТАСС
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем россиянам пообещали не возвращать ограничительные меры, введенные из-за распространения инфекции. Об это заявила вице-премьер и заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства. Ее слова приводятся в Telegram-канале издания «Подъем».
По ее словам, темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились в 11,8 раза с начала апреля. Таким образом, эпидемиологический процесс в России идет снижается без обратного развития, отметила Голикова. Ее слова приводит РИА Новости.
Голикова подчеркнула также, что считает абсолютно правильным решение о введении режима самоизоляции для профилактики коронавируса.
По последним данные, всего в России зарегистрировано 387 623 случаев заражения COVID-19, за последние сутки выявлено 8 572 случаев. Больше всего заразившихся — в Москве. Общее число москвичей с коронавирусом по состоянию на 29 мая возросло до 175 829.
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Комментарии 1
Общество , Другое , Татьяна Голикова , РИА Новости
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