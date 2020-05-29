Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет 27 июня онлайн

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Министерство просвещения РФ рекомендовало российским регионам провести онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер» для выпускников из всех субъектов страны. В Минпросвещения пояснили, что очные выпускные могут пройти в тех регионах, которые к указанной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Тем не менее школам будет необходимо следовать всем предписаниям Роспотребнадзора

Добавляется, что при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора будет возможно провести выпускные после окончания экзаменационной кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает РИА Новости.