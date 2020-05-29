Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всероссийский «Выпускной вечер» в школах пройдет в онлайн-режиме 27 июня 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет 27 июня онлайн
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Министерство просвещения РФ рекомендовало российским регионам провести онлайн-выпускные для школьников 27 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер» для выпускников из всех субъектов страны. В Минпросвещения пояснили, что очные выпускные могут пройти в тех регионах, которые к указанной дате выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Тем не менее школам будет необходимо следовать всем предписаниям Роспотребнадзора.
Добавляется, что при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора будет возможно провести выпускные после окончания экзаменационной кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. Кроме того, в Минобрнауки разъяснили порядок проведения вступительных испытаний в вузах в 2020 году. В ведомстве подчеркнули, что документы на поступление в условиях пандемии коронавируса принимаются дистанционно.
Видео дня. «Сними трусы, сожги диван»: главные тренды на самоизоляции
Вечерняя Москва: последние новости
Гарри Поттер стал лидером российского рейтинга любимых персонажей детских книг Гарри Поттер стал лидером российского рейтинга любимых персонажей детских книг Маски бесплатно выдадут неработающим пенсионерам в Подмосковье Маски бесплатно выдадут неработающим пенсионерам в Подмосковье «Пожизненный» надзор за педофилами предложили организовать в России «Пожизненный» надзор за педофилами предложили организовать в России
Комментарии
Общество , Роспотребнадзор , Минобрнауки , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Достал и засунул каждому в рот»
«Достал и засунул каждому в рот»
Герой России ответил на жалобы американцев
Герой России ответил на жалобы американцев
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Торжество смерти»: Невзоров об акции «Бессмертный полк»
«Случилось чудо!»: протоиерей Смирнов сделал заявление
«Случилось чудо!»: протоиерей Смирнов сделал заявление
Видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
00:09
Едва не упавший при взлете с авианосца F-35C попал на видео
Армия
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
00:23
Опубликовано видео пожара в железнодорожной кассе в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
00:15
Опубликовано видео взрыва метеорита над Турцией
В мире Наука и техника
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
00:30
Опубликовано видео подготовки ко Дню пограничника
Армия
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
00:59
Появилось видео вечеринки на крыше в Москве
Общество
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
01:08
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
Общество
Девушка легла под поезд и попала на видео
01:48
Девушка легла под поезд и попала на видео
Происшествия
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
01:18
Протест против вышки 5G в Дагестане попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение