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На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
На Чукотке продлили ограничения по коронавирусу
Фото: РИА Новости
Ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса на Чукотке продлены до 15 июня, но в каждом населенном пункте будет применяться дифференцированный подход, сообщает правительство региона.
"Ограничительные мероприятия в округе из-за распространения COVID-2019 продлены до 15 июня. Действующие меры будут сохранены для большей части населённых пунктов. С учётом оценки эпидемиологической ситуации в посёлке Угольные Копи, посёлке городского типа Эгвекинот, сёлах Лаврентия и Кепервеем, а также городах Билибино и Певек они будут усилены", — говорится в сообщении.
В том числе теперь там обязательно носить маску или иные средства защиты на улице, в пассажирском и общественном транспорте, такси, больницах, магазинах и других организациях. Обязательным останется социальное дистанцирование.
При этом решение будет приниматься индивидуально по каждому населённому пункту. В частности, смягчение мер в ближайшее время возможно в Анадыре, где ситуация с распространением COVID-19 благополучная. Решение будет принято сразу после соответствующего заключения Роспотребнадзора. Для прибывших в регион сохраняется режим 14-дневной самоизоляции.
В регионе зафиксированы 73 случая коронавируса, 50 человек выздоровели, 1 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Роспотребнадзор
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