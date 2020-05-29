В Петербурге похоронили одного из первых русских рэперов 

На петербургском кладбище «Красная горка» похоронили участника одного из первых рэп-коллективов России Bad Balance Романа Алексеева , более известного под псевдонимом Купер, сообщает Starhit. Несколько дней назад он погиб в пожаре.

Трагедия, как сообщал «Рамблер», разыгралась 23 мая в квартире музыканта в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Из охваченных огнем апартаментов не смогли выбраться ни 43-летний Алексеев, ни его пожилая мать. СМИ отмечали, что в последнее время творческая карьера Купера была поставлена на паузу. Сам он вел маргинальный образ жизни: почти не выходил из дома, злоупотреблял алкоголем. Соседи мужчины уверяют, что им не раз приходилось предотвращать пожары в квартире артиста.

28 мая Алексеева и его мать похоронили на петербургском кладбище «Красная горка». На церемонии погребения присутствовал лидер Bad Balance Влад Валов, благодаря которому были собраны деньги на похороны.

«Купер —самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда», — цитирует издание слова Валова.

Основатель рэп-коллектива также подчеркнул, что впоследствии на могилах Купера и его матери планируется установить памятники.