Россиян накажут за отказ от вакцинации

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Россиян смогут штрафовать за отказ сделать прививку. Такая норма содержится в проекте нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает «Интерфакс»

Проект нового КоАП устанавливает для граждан из группы риска штраф от 5 тысяч до 7 тысяч руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Документ размещен Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — объяснил заместитель министра юстиции Денис Новак.

По его словам, штраф не затронет большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.

Сейчас КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.