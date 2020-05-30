Россиян накажут за отказ от вакцинации

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В КоАП предусмотрели штраф за отказ от прививок 

Майк Габриелян и ещё 56 9 минут назад
Россиян смогут штрафовать за отказ сделать прививку. Такая норма содержится в проекте нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает «Интерфакс».
Проект нового КоАП устанавливает для граждан из группы риска штраф от 5 тысяч до 7 тысяч руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. Документ размещен Минюстом на портале проектов нормативных правовых актов.
Россиян предупредили о военном сценарии вакцинации
«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер (вакцинации) в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — объяснил заместитель министра юстиции Денис Новак.
По его словам, штраф не затронет большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок.
Сейчас КоАП не предусматривает наказания за отказ от прививок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутат Госдумы предложил создать Совет по вакцинации, в который вошли бы органы власти и общественные организации.
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Общество , Видео , Другое , Денис Новак , Госдума , Минюст РФ , Интерфакс
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