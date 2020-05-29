«Случилось чудо!»: протоиерей Смирнов сделал заявление 

Протоиерей Дмитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 и был выписан из больницы. Об этом он сам сообщил в своем блоге.

В начале мая, как сообщал «Рамблер», Смирнов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

«Дорогие братья и сестры, случилось чудо!» — сообщил он позавчера в видеообращении, сидя в инвалидном кресле на фоне цветущей яблони.

Священник рассказал, что мало того что был выписан из больницы, так еще и на день раньше. Он назвал выздоровление быстрее чем за месяц очень хорошим сроком и сообщил о намерении провести в затворе почти все лето, возможно, до праздника Успения, то есть до 28 августа.

Также протоиерей поблагодарил зрителей своего блога со всех континентов, даже из Западной Африки, за молитвы и устную поддержку. Кроме того, он поблагодарил мусульман за поддержку и молитвы в ситуации, когда из-за его частного высказывания поднялась волна критики.