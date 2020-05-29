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Гарри Поттер стал самым популярным в России детским персонажем 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Назван самый популярный в России детский персонаж
Фото: кадр из фильма “Гарри Поттер и филосовский камень”
Рейтинг популярных у россиян детских персонажей возглавил Гарри Поттер — персонаж книг Джоан Роулинг о школе волшебства Хогвартс, сообщает книжный сервис MyBook со ссылкой на собственные данные.
В топ-5 среди электронных и бумажных аудиокниг также вошли дядя Федор из книги "Зима в Простоквашино" Эдуарда Успенского, Карлсон — герой сказки "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" Астрид Линдгрен, Черити Тиддлер из книги английской писательницы Мари-Од Мюрай и домовенок Кузя из сказки Татьяны Александровой.
В отдельном зачете аудиокниг на первом месте оказался дядя Федор, на втором — Карлсон, на третьем — домовенок Кузя и Пеппи, на четвертом — царь Колбаска из книги "Сказки о царе Колбаске" писательницы Марии Рупасовой, на пятом — Ежик в тумане из сказок Сергея Козлова.
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Общество , Мария Рупасова , Астрид Линдгрен , Джоан Роулинг , Сергей Козлов , Татьяна Александрова , Гарри Поттер
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