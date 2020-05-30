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В МЧС заявили, что отписаться от СМС-рассылки с предупреждениями о непогоде нельзя 

ТАСС и ещё 2 46 минут назад
В МЧС рассказали об отписке от СМС-рассылки
Фото: РИА Новости
СМС-сообщения от МЧС, которые предупреждают о непогоде и чрезвычайных ситуациях, не являются подпиской, и отписаться от них нельзя. Об этом на Youtube-канале МЧС РФ сообщил врио первого замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко.
"СМС-информирование операторами сотовой связи не является какой-либо подпиской, и отписаться от нее невозможно. Это регламентировано действующим федеральным законодательством о связи. Поэтому СМС направляется вне зависимости от желания гражданина, поскольку это направлено на сохранение жизни и здоровья граждан", — сказал он.
Как пояснил Мищенко, решение о рассылке сообщения с предупреждениями принимают органы власти на основе прогноза синоптиков. Затем региональный Центр управления в кризисных ситуациях МЧС составляет текст СМС и направляет оператору сотовой связи. Задержки в поступлении сообщений людям зависят от нагрузки на сети, современности оборудования оператора и большого количества абонентов, которые должны получить оповещение.
В МЧС подчеркнули, что СМС-информирование на сегодняшний день является одним из самых эффективных способов распространения информации.
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Общество , Андрей Мищенко , МЧС
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