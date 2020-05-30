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Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 5 42 минуты назад
Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
У министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерия Емеца выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительстве региона.
В областном правительстве отметили, что заболевание проходит в легкой форме, а сам чиновник находится на домашнем карантине.
«Все контактные лица установлены, губернатора в их числе нет», — рассказали в правительстве.
По последним данным, в России зарегистрировано 387,6 случаев COVID-19, вылечились 159,2 тыс., скончались 4374 человека.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Политика , Новости регионов , Социальная защита населения в России , Коронавирус , ВОЗ , Рязанская Область
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