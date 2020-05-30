Министр труда Рязанской области заразился коронавирусом 

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У министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерия Емеца выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительстве региона.

В областном правительстве отметили, что заболевание проходит в легкой форме, а сам чиновник находится на домашнем карантине.

«Все контактные лица установлены, губернатора в их числе нет», — рассказали в правительстве.

По последним данным, в России зарегистрировано 387,6 случаев COVID-19, вылечились 159,2 тыс., скончались 4374 человека.