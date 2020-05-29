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Названа дата открытия пляжей в России 

Павел Тиунов 2 часа назад
Названа дата открытия пляжей в России
Фото: ТАСС
Предварительная дата открытия пляжей в России — 1 июля, заявил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Парламентарий подчеркнул, что турсезон в стране должен начаться «несмотря ни на что».
Дегтярев отметил, что в каждом отдельно взятом регионе решение об открытии пляжей и «курортных объектов» должно приниматься в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
«Предположительно с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», — пояснил депутат.
Он подчеркнул, что при открытии турсезона в России придется смириться со ограничениями и сдвигом сроков, однако произойти это должно «несмотря ни на что».
В качестве приоритетных для поездок направлений в этом году Дегтярев посоветовал россиянам Кавказ, Калининградскую область, Татарстан и Поволжье, а также Сибирь и Приморье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Крыма Сергей Аксенов и представители гостиничного бизнеса региона выработали способ открытия турсезона на полуострове после пандемии. Журналистам подробности раскрыты не были, но известно, что предложение будет представлено федеральным властям на согласование.
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Комментарии
Общество , Михаил Дегтярев , Сергей Аксенов , Госдума , Парламентская газета
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