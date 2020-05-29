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Доктор Мясников огласил причины ослабления коронавируса в России 

Газета.Ru 2 часа назад
«Мы, врачи всего мира, ошиблись»
Фото: VYACHESLAV PROKOFYEV/TASS
Доктор Мясников считает, что коронавирус «насосался нашей крови и отвалился», а эпидемия в России постепенно спадает. Он отметил, что «подавляющее число» больных COVID-19 не имеют симптомов. Ослабление Sars-Cov-2 связано с работой иммунитета человека — коронавирус при попадании в очередной организм постепенно теряет силу.
Чем больше выявленных заболевших коронавирусом нового типа Sars-Cov-2, тем менее заразным и смертельным он становится. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА «Новости».
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — заявил руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По словам Мясникова, коронавирус фильтруется иммунитетом человека и в борьбе с иммунными силами «теряет былую мощь». Он добавил, что вирус становится все более и более слабым с каждым новым носителем.
При этом врач считает важным сохранять ограничительные меры, чтобы «выиграть время».
«Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями», — добавил Мясников.
Если мутации коронавируса не будет, то в дальнейшем «большой беды» он не устроит.
Несколькими днями ранее Мясников перечислял возможные причины низкого уровня смертности от COVID-19 в России.
«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — сказал доктор Мясников.
БЦЖ — бацилла Кальмета-Жерена, вакцина против туберкулеза, созданная на основе ослабленного штамма бычьей туберкулезной палочки, в РФ ее делают всем новорожденным.
Кроме того, Мясников предположил, что в России создано большое количество стационаров. «У нас больничные койки рассредоточены, их намного больше на душу населения, чем в Европе», — напомнил телеведущий.
Еще одна вероятная причина — своевременное обращение граждан за медпомощью и госпитализация. При этом ранее израильские ученые из Тель-Авивского университета провели прямое сравнение заболеваемости COVID-19 среди граждан Израиля, как имеющих прививку БЦЖ, так и невакцинированных. Выяснилось, что коронавирусом заражаются люди с одинаковой частотой вне зависимости от наличия или отсутствия БЦЖ.
В России смертность от коронавирусной инфекции, тем не менее, ниже среднемировой в 7,5 раза. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
В конце марта Мясников заявил, что значительного спада заболеваемости COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, можно ждать «уже в ближайшее время». «Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — выразил мнение Мясников. Повторная вспышка может случиться осенью, добавил врач, поскольку это «сезонное явление».
По его словам, введение карантина необходимо, однако вряд ли «он продлится дольше месяца».
«Индивидуальные риски равны нулю, реально — нулю. Двести заболевших на 100 миллионов… Нарываться, конечно, не надо, надо проявлять максимальное спокойствие — потому что нервы никому не помогают», — был убежден Мясников.
Впоследствии он признал, что ошибался с прогнозом.
«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идет-идет, плато и вниз — все это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже», — заявил телеведущий.
По его словам, до начала мая число заболевших COVID-19 будет расти, в мае Россия выйдет на плато, и к концу месяца начнется снижение числа заболевших.
20 апреля Александр Мясников рассказал в эфире канала «Россия-24», что незаметно переболел COVID-19.
Доктор прошел обследование, которое показало, что у него уже есть антитела к новой инфекции. Врач предполагает, что переболел во время поездки на Филиппины зимой текущего года.
«Либо это был коронавирус, либо я вообще его не заметил», — сказал он.
Заслуженный врач Москвы Александр Мясников регулярно выступает в программах телеведущего Владимира Соловьева, комментируя не только медицинские темы. Зимой 2018 года, к примеру, он говорил о протестах «желтых жилетов» во Франции.
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Общество , Статьи , Татьяна Голикова , Владимир Соловьев , Александр Мясников , Правительство РФ , РИА Новости
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