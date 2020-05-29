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В Дивееве в ближайшее время не снимут карантин 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Карантин по COVID-19 продлили в Дивееве
Фото: РИА Новости
Карантин, введенный 25 апреля в селе Дивееве Нижегородской области из-за вспышки коронавирусной инфекции в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, не планируется снимать в ближайшее время, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Карантин в селе Дивееве продлен. Снятие ограничений в ближайшее время не планируется", — говорится в сообщении со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, карантин продлен бессрочно, до окончательной стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.
По словам Никитина, ограничения в селе необходимо сохранить, так как "даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию". "Поэтому мы просим паломников пока воздержаться от поездок в Дивеево. Присутствовать на богослужениях, если они будут открыты, в ближайшей перспективе смогут только жители села", — приводятся в сообщении слова губернатора.
В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивееве и самом монастыре. Власти региона не исключали, что карантин может быть снят до конца мая.
Карантин также будет сохранен в городах Выкса, Кулебаки и Павлово. "В этих городах работают крупные промышленные предприятия, имеющие значение для всей страны. Где-то по-прежнему сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Любые решения будут приниматься исходя из рекомендаций санитарных врачей", — отметил Никитин.
В Нижегородской области подтверждено 8 963 случая заражения коронавирусной инфекцией, 3 260 человек выписаны из больниц после выздоровления, 84 пациента умерли. Ранее власти отменили карантин в поселках Гремячево, Мухтолово, Тумботино, а также в селе Починки в связи с нормализацией эпидемической ситуации.
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Общество , Глеб Никитин , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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