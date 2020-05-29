В июне жизнь россиян изменится 

России будет отменен банковский роуминг, а семьи с детьми получат право на социальную выплату. «Парламентская газета» рассказала о том, как изменится жизнь россиян в июне.

С 1 июня организации отдыха и оздоровления, а также индивидуальные предприниматели, не включенные в специальный реестр, лишатся права работать с детьми. За нарушение они могут быть наказаны штрафом в размере 500 тысяч — миллиона рублей.

С того же дня социальные выплаты и средства, выделенные пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), станет запрещено списывать с банковских счетов в счет погашения долгов.

Также с 1 июня, как сообщал «Рамблер», семьи с детьми 3-16 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а семьи с детьми до трех лет — пособие в размере пяти тысяч рублей на ребенка за апрель-июнь. За их назначением необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) до 1 октября.

С 5 июня правления садоводческих и огороднических товариществ смогут открывать общие счета в банках, а с 14-го будет отменен банковский роуминг — повышенную комиссию за перевод средств между счетами физических лиц в разных региональных подразделениях банков будет запрещено начислять.