Маски предложили раздавать бесплатно 

Татьяна Москалькова Государство должно бесплатно раздавать населению защитные средства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом уполномоченная по правам человека в России заявила РИА Новости.

По ее мнению, власти должны сделать меры защиты доступными по цене и по возможности их приобретения в условиях ослабления ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, но сохранения рисков. Омбудсмен считает, что стоимость мер защиты должна быть минимальной либо их следует раздавать бесплатно.

«Это здоровье не одного человека, а всей нации», — объяснила она.

Также Москалькова выразила уверенность, что государство должно было предупреждать граждан о возможных последствиях поездок за границу в начале пандемии коронавирусной инфекции, например, выдавать им памятки. Она считает, что поездки россиян за рубеж во время пандемии — свидетельство необходимости повышения правовой пропаганды.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,8 миллиона человек.