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Маски предложили раздавать бесплатно 

Артём Кульша 28 минут назад
Маски предложили раздавать бесплатно
Фото: ТАСС
Государство должно бесплатно раздавать населению защитные средства во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости.
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По ее мнению, власти должны сделать меры защиты доступными по цене и по возможности их приобретения в условиях ослабления ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, но сохранения рисков. Омбудсмен считает, что стоимость мер защиты должна быть минимальной либо их следует раздавать бесплатно.
«Это здоровье не одного человека, а всей нации», — объяснила она.
Также Москалькова выразила уверенность, что государство должно было предупреждать граждан о возможных последствиях поездок за границу в начале пандемии коронавирусной инфекции, например, выдавать им памятки. Она считает, что поездки россиян за рубеж во время пандемии — свидетельство необходимости повышения правовой пропаганды.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,8 миллиона человек.
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Общество , Татьяна Москалькова , РИА Новости
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