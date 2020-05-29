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«Сошел с ума»: Прилепин раскритиковал Невзорова 

Мария Иванова 27 минут назад
Писатель Захар Прилепин заявил, что публицист Александр Невзоров сошел с ума и поэтому начал «издеваться» над Вечным огнем. Высказывания Невзорова он прокомментировал в программе «Соловьёв LIVE", выпуск опубликован на YouTube.
Как писал „Рамблер“, Невзоров обратил внимание на историю о друзьях, устроивших пикник у „Вечного огня над могилой рабочих и матросов“ в Кронштадте. Невзоров отметил, что сначала счел их поступок диким, так как „нормальный шашлык на открытом огне никогда не готовят“.
По словам Невзорова, когда выяснилось, что друзья жарили не шашлык, а сосиски, это „в корне изменило дело“. Также он предложил установить на Вечных огнях в России „индикаторы священности“. Невзоров заявил, что мемориал в Кронштадте не имеет отношения к Великой Отечественной войне и под ним лежат матросы, которые участвовали в свержении власти.
Прилепин заявил, что Невзоров в 90-е занимал „радикально противоположную позицию“ и был патриотом. По словам писателя, он знаком с человеком, который в нулевые предлагал Невзоров работу, но тот якобы затребовал очень большую сумму денег.
Прилепин заявил, что у Невзорова не было проблем со властью и он „насытился ощущением незаменимости“.
»Он реально сошел с ума. <…> Бабла не дали человеку, он сошел с ума. <…> Либо тебя растлили где-то в духовном смысле, ты просто продал душу Сатане. <…> То, на что ты посягаешь, это не «Единая Россия» придумала, не администрация президента. Это история нашей страны. Это ее могилы, это ее святые», — заявил писатель
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Общество , Видео , Захар Прилепин , Александр Невзоров , Администрация Президента РФ , Единая Россия
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