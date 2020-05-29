Как писал „Рамблер“, Невзоров обратил внимание на историю о друзьях, устроивших пикник у „Вечного огня над могилой рабочих и матросов“ в Кронштадте. Невзоров отметил, что сначала счел их поступок диким, так как „нормальный шашлык на открытом огне никогда не готовят“.

По словам Невзорова, когда выяснилось, что друзья жарили не шашлык, а сосиски, это „в корне изменило дело“. Также он предложил установить на Вечных огнях в России „индикаторы священности“. Невзоров заявил, что мемориал в Кронштадте не имеет отношения к Великой Отечественной войне и под ним лежат матросы, которые участвовали в свержении власти.

Прилепин заявил, что Невзоров в 90-е занимал „радикально противоположную позицию“ и был патриотом. По словам писателя, он знаком с человеком, который в нулевые предлагал Невзоров работу, но тот якобы затребовал очень большую сумму денег.

Прилепин заявил, что у Невзорова не было проблем со властью и он „насытился ощущением незаменимости“.