К двери зоопарка в Иркутске подбросили коробку с котятами. Сотрудники зоопарка уже знали, что нужно делать в таких случаях — отнести малышей к рыси Алене. Дело в том, что эта трехлетняя хищница уже выходила медвежат, щенят и других котят. Так случилось и в этот раз. Как только Алена увидела коробку, то сразу бросилась к ней и начала вылизывать находящихся в ней котят и пыталась их согреть. Видео с трогательными моментами сняли сотрудники зоопарка. Кипер Дарья Трифонова говорит, что в дикой природе эти хищники не отличаются такой доброжелательностью.
Рысь усыновила котят в зоопарке и попала на видео
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