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Немецкие публичные дома нашли способ обезопасить своих клиентов от COVID-19 

News.ru 1 час назад
Публичные дома в ЕС нашли способ обезопаситься от COVID-19
Фото: Daniel Karmann/dpa/GlobalLookPress
Сотрудники публичных домов в Германии сообщили, что готовы вернутся к работе. Они попросили снять запрет на деятельность публичных домов, наравне с массажными салонами, ресторанами, музеями и салонами красоты, работники которых уже приступили к работе.
Чтобы обезопасить посетителей, сотрудники публичных домов обязались выполнять требования к санитарным нормам. Для этого было предложено ограничить количество работников до 10 человек в небольших заведениях и чуть больше в более крупных. Также было предложено разрешить встречи с клиентами в частных квартирах и домах, сообщает «Газета.ru».
Кроме того, как и в салонах красоты, работники индустрии секс-услуг обязуются носить маски и дезинфицировать рабочие помещения.
Представители Федеральной ассоциации секс-работников Германии отметили, что нельзя дискредитировать целую индустрию, тем более что в публичных домах всегда были «высокие стандарты гигиены».
Отмечается, что в Швейцарии также думают об открытии публичных домов после карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Помимо прочего, в качестве мер безопасности, в швейцарских публичных домах рекомендуется избегать случаев, когда клиент и сотрудник оказываются на близком расстоянии лицом к лицу.
Ранее NEWS.ru писал, что самый крупный бордель во всём мире Даулатдия в республике Бангладеш лишился всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что более 1500 сотрудников публичного дома столкнулись с нехваткой еды.
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Общество , Газета.Ru
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