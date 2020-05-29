Публичные дома в ЕС нашли способ обезопаситься от COVID-19

Сотрудники публичных домов в Германии сообщили, что готовы вернутся к работе. Они попросили снять запрет на деятельность публичных домов, наравне с массажными салонами, ресторанами, музеями и салонами красоты, работники которых уже приступили к работе.

Чтобы обезопасить посетителей, сотрудники публичных домов обязались выполнять требования к санитарным нормам. Для этого было предложено ограничить количество работников до 10 человек в небольших заведениях и чуть больше в более крупных. Также было предложено разрешить встречи с клиентами в частных квартирах и домах, сообщает «Газета.ru».

Кроме того, как и в салонах красоты, работники индустрии секс-услуг обязуются носить маски и дезинфицировать рабочие помещения.

Представители Федеральной ассоциации секс-работников Германии отметили, что нельзя дискредитировать целую индустрию, тем более что в публичных домах всегда были «высокие стандарты гигиены».

Отмечается, что в Швейцарии также думают об открытии публичных домов после карантина на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Помимо прочего, в качестве мер безопасности, в швейцарских публичных домах рекомендуется избегать случаев, когда клиент и сотрудник оказываются на близком расстоянии лицом к лицу.

Ранее NEWS.ru писал, что самый крупный бордель во всём мире Даулатдия в республике Бангладеш лишился всех клиентов из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что более 1500 сотрудников публичного дома столкнулись с нехваткой еды.