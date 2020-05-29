Испанская газета La Vanguardia назвала российские дачи «идеальным местом для самоизоляции». Издание подчеркнуло, что только на дачах москвичи и жители других городов могут забыть о масках и перчатках.

La Vanguardia отмечает со ссылкой на данные мобильного оператора МТС за апрель, что 15 процентов абонентов уехали из Москвы на дачи еще в конце марта.

Ситуация с коронавирусом заставила тех россиян, у кого нет дачи, о ней мечтать. Результаты опроса, проведенного на портале объявлений «Авито», показали, что 23 процента пользователей хотят купить дачу. А те, у кого дачи нет, пользуются приглашениями друзей или родственников. В итоге летом около 71 процента россиян отдыхают в загородных домах.

La Vanguardia отмечает, что дача стала частью российского потребительского общества. Витрины и рекламные брошюры пестрят надписями «все для дачи». В апреле и мае продукты питания пропадают с первых линий магазинов, а их место занимают садовые кресла, навесы, мангалы, топоры, газонокосилки и семена. Реклама в газетах предлагает построить «дачу мечты» в кратчайшие сроки.

В апреле спрос на аренду дач в России вырос на 90 процентов по сравнению с прошлым годом. Антрополог Михаил Алексеевский заявил, что в последние годы россияне все чаще предпочитали оставаться в городе и посещать парки и кинотеатры, но из-за коронавируса популярность дач возвращается.