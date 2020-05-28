Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрет на посещение кладбищ отменили в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 3 36 минут назад
Запрет на посещение кладбищ отменили в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
В Московской области отменили запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше продлили в Подмосковье до 14 июня включительно. Также в регионе действует запрет на проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Кроме того, в Московской области до 14 июня будут закрыты рестораны, кафе и бары.
Кроме того, губернатор Подмосковья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. По словам Воробьева, количество выявляемых новых случаев находится на уровне 750–800 человек. Также он отметил, что более восьми тысяч человек госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Московской области.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Вечерняя Москва: последние новости
Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова стала матерью в седьмой раз Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова стала матерью в седьмой раз Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19 Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19 Тульской медсестре предложили стать лицом компании нижнего белья Тульской медсестре предложили стать лицом компании нижнего белья
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оставлю мать без внуков»: сын Яковлевой сделал признание
«Оставлю мать без внуков»: сын Яковлевой сделал признание
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
В крупнейшем борделе мира разразилась катастрофа
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение