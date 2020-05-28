Запрет на посещение кладбищ отменили в Подмосковье 

В Московской области отменили запрет на посещение кладбищ при условии соблюдения социальной дистанции. Документ опубликован на официальном сайте правительства Подмосковья.

Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше продлили в Подмосковье до 14 июня включительно. Также в регионе действует запрет на проведение спортивных и зрелищных мероприятий. Кроме того, в Московской области до 14 июня будут закрыты рестораны, кафе и бары.

Кроме того, губернатор Подмосковья заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. По словам Воробьева, количество выявляемых новых случаев находится на уровне 750–800 человек. Также он отметил, что более восьми тысяч человек госпитализированы с коронавирусом и пневмонией в Московской области.