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Более 387 тысяч россиян заразились коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 10 1 час назад
Более 387 тысяч россиян заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
К утру 29 мая число случаев коронавируса в России достигло 387 623-х, 159 257 человек уже выздоровели, 4 374 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) в стране составляет 223 992.
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» сообщает со ссылкой на Роспотребнадзор, что к 28 мая в стране провели более 10 миллионов тестов на коронавирус, 299 тысяч из них — за последние сутки.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 8572 новых случая коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 8371 человека, за день до этого — 8338, еще днем ранее — 8915.
Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в России остаются Москва (175 829 человек выявлены за все время наблюдения), Московская область (37 503) и Санкт-Петербург (15 215).
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Общество , Роспотребнадзор
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