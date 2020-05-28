Власти Петербурга смягчат режим самосохранения

Все новости на карте

Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима самосохранения, введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ношение средств индивидуальной защиты на улицах будет носить рекомендательный характер. Однако обязательным останется масочный и перчаточный режим в транспорте и магазинах. При посещение кладбищ горожане также должны будут носить маски и перчатки.

С 1 июня жители Санкт-Петербурга старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома. Режим самосохранения для них будет носить рекомендательный характер.

Помимо этого, в городе откроются нотариальные и юридические конторы.

Ранее стало известно, что число выздоровевших пациентов среди всех зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге впервые достигло 30%.

В Петербурге выявили почти 15 тыс. случаев COVID-19, выздоровели около 5 тыс. человек, 167 умерли.