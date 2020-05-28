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Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим самосохранения 

Газета.Ru 32 минуты назад
Власти Петербурга смягчат режим самосохранения
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима самосохранения, введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Ношение средств индивидуальной защиты на улицах будет носить рекомендательный характер. Однако обязательным останется масочный и перчаточный режим в транспорте и магазинах. При посещение кладбищ горожане также должны будут носить маски и перчатки.
С 1 июня жители Санкт-Петербурга старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями смогут выходить из дома. Режим самосохранения для них будет носить рекомендательный характер.
Помимо этого, в городе откроются нотариальные и юридические конторы.
Ранее стало известно, что число выздоровевших пациентов среди всех зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге впервые достигло 30%.
В Петербурге выявили почти 15 тыс. случаев COVID-19, выздоровели около 5 тыс. человек, 167 умерли.
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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Санкт-Петербург
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