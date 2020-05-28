Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции

"Татьяну отпустили", — сказал адвокат "Правозащиты Открытки".

В отношении Фельгенгауэр составлено два протокола: по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга, пикетирования") и по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города"). Судебные заседания состоятся 17 и 26 июня.

Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов , журналист Александр Плющев и Фельгенгауэр были задержаны 28 мая у здания московского ГУ МВД, где они проводили одиночные пикеты.

Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова . Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" — правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.