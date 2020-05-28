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Журналистку Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции после составления протоколов 

ТАСС 27 минут назад
Фельгенгауэр отпустили из отдела полиции
Фото: РИА Новости
Журналистка радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, задержанная в ходе пикета в поддержку журналиста Ильи Азара у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, отпущена после составления протоколов. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
"Татьяну отпустили", — сказал адвокат "Правозащиты Открытки".
В отношении Фельгенгауэр составлено два протокола: по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга, пикетирования") и по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города"). Судебные заседания состоятся 17 и 26 июня.
Главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, журналист Александр Плющев и Фельгенгауэр были задержаны 28 мая у здания московского ГУ МВД, где они проводили одиночные пикеты.
Ранее журналист Азар был арестован на 15 суток Тверским судом Москвы за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").
До этого тот же суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Воронцова до 6 июля по обвинению в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Воронцов свою вину не признает. По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях. Также Воронцов проходит подозреваемым по делу о распространении порнографических материалов. "Омбудсмен полиции" — правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.
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Комментарии 1
Общество , Илья Азар , Владимир Воронцов , Александр Плющев , Сергей Смирнов , Татьяна Фельгенгауэр , МВД , Эхо Москвы , Москва
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