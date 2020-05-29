Подведены итоги акции «Бессмертный полк онлайн» 

Шествие «Бессмертного полка онлайн» завершилось. Оно длилось 20 дней, за это время трансляцию посмотрели около 25 млн человек со всего мира, сообщили организаторы акции.

В сообщении на сайте «Бессмертного полка» приводятся слова сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», Народного артиста СССР, Героя труда Василия Ланового . Он указал, что «главный смысл всего, что мы делаем — в человеческом единении», в непрерывности живой связи времен, «чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, чтобы показать, что победить мы могли и сможем только вместе».

«То, как люди откликнулись на нашу акцию «Бессмертный полк онлайн» еще раз показало, что любовь к ветеранам, к нашим героям-победителям жива, никуда не делась, что мы все были и остаемся наследниками Великой Победы. И слава Богу, что это так», — добавил он.

Организаторы акции отмечают, что «когда невозможность проведения традиционного шествия стала очевидной», в кратчайшие сроки было принято решение создать онлайн-версию «Бессмертного полка».

«Силами партнеров ПАО Сбербанк и Mail.ru Group были разработаны площадки для сбора анкет на специальных ресурсах и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они помогли принять то колоссальное число заявок, которое было подано в проект — порядка 3 миллионов», — говорится на сайте.

Анкеты проходили обязательную предварительную модерацию силами партнеров «Бессмертного полка» — Волонтеров Победы, а при увеличении потока заявок к ним присоединились активисты, модераторы-историки общероссийских общественных движений «Поисковое движение России», «Клубы исторической реконструкции России» и другие неравнодушные историки — всего было задействовано около 4 тыс. человек.

«Прежде чем приступить к модерации заявок, добровольцы прошли специальное обучение. Волонтеры Победы беспрерывно обрабатывали заявки с 29 апреля по 17 мая. В ходе работы были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига Советского народа. Вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Организаторы акции передали данные таких пользователей в следственный комитет. СК России уже нашел несколько человек, которые выложили фотографии нацистских преступников. Работа следователей продолжается — в деле появляются новые фигуранты, и эти люди будут привлечены к ответственности за реабилитацию нацизма», — рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Более 190 тыс. анкет были отправлены на доработку. После внесения авторами изменений они попадали на повторную проверку волонтерами-историками. Модерация заявок продолжалась буквально до последнего дня онлайн-шествия, чтобы герои всех участников прошли в строю «Бессмертного полка онлайн».

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации и проведении онлайн-шествия — это была слаженная работа «Бессмертного полка» и его партнеров, разработавших онлайн-площадки для сбора анкет, волонтеров-модераторов, консультантов-историков, организаторов трансляции шествия. 9 мая ее увидели не только в интернете и прямых включениях в телеэфир, но и на медиафасадах — более 500 по всей России. В том числе это были многометровые экраны на стенах исторических зданий. Что касается Москвы, то здесь трансляция велась также на экранах поездов метро, наземного транспорта и электричек МЦК и МЦД — их было задействовано почти 20 тыс.», — рассказывает руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

Трансляция почти три недели шла на сайтах «Бессмертного полка России», Международного «Бессмертного полка», в онлайн-кинотеатре «Okko», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях.

«В текущей непростой ситуации пользователи очень живо откликнулись на онлайн-шествие «Бессмертного полка». Трансляции в соцсетях посмотрели около 18 млн раз. Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» загрузили более 2 млн анкет с информацией о родных. Многие отправляли фото сразу нескольких ветеранов. Среди участников акции было много молодежи — так, почти треть посетителей приложения «ВКонтакте» младше 21 года. Мы рады, что можем помочь людям погрузиться в живую историю войны и почтить память своих героев», — отметили в пресс-службе Mail.ru Group.

Участники «Бессмертного полка онлайн» получили оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. До 31 мая на сайтах трансляции шествия есть возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих ветеранов на Красной площади.

После окончания проекта данные участников, авторизовавшихся через социальные сети, будут доступны на ресурсе «Банк Памяти». В личном кабинете можно будет дополнить историю своего ветерана, а также найти информацию о местах его боевых сражений или однополчанах.

По всем вопросам «Бессмертного полка онлайн» консультировали операторы горячей линии. По завершении онлайн-шествия она продолжит работу — консультацию специалиста о деятельности Бессмертного полка России можно будет получить в будни с 10.00 до 18.00 по московскому времени, в остальное время горячая линия работает в режиме автоинформатора, ее номер 8-800-20-1945-0.

Напомним, из-за коронавируса общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая в дистанционном формате. В День Победы платформа онлайн-шествия отразила несколько хакерских атак, в ходе которых злоумышленники размещали в анкетах фотографии нацистов: Адольфа Гитлера и других преступников, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. Благодаря бдительности организаторов акции, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Также адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

Позже стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении Даниила Шестакова и Мухамеда Эль-Айюби, последний из которых является членом оппозиционного движения, уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов.