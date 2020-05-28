Россияне высказались о смягчении ограничений в Москве 

Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они думают об анонсированном новом этапе смягчения ограничений в Москве, который начнётся с 1 июня. Ранее ограничительные меры были введены в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.
51% опрошенных признались, что негодуют, ведь, по их мнению, меры не настолько смягчились, насколько может показаться на первый взгляд.
32% проголосовавших испытывают неоднозначные эмоции.
«Плакать хочется. Правда, не знаю, от смеха или от ужаса», — подчеркнули участники опроса.
10% россиян ответили: «Безразлично».
И только 7% опрошенных оценили то, какие меры были приняты для постепенного выхода из режима самоизоляции.
В исследовании приняли участие 5552 человека.
Академик РАН хирург Лео Бокерия в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что рекомендация заниматься спортом, соблюдая масочный режим, — «курам на смех». При этом медик признал, что требование столичной мэрии носить маски на прогулках — вполне нормально.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июня.