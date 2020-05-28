Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне высказались о смягчении ограничений в Москве 

Лера Букина 1 час назад
Россияне высказались о смягчении ограничений в Москве
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера узнала у россиян, что они думают об анонсированном новом этапе смягчения ограничений в Москве, который начнётся с 1 июня. Ранее ограничительные меры были введены в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.
51% опрошенных признались, что негодуют, ведь, по их мнению, меры не настолько смягчились, насколько может показаться на первый взгляд.
32% проголосовавших испытывают неоднозначные эмоции.
«Плакать хочется. Правда, не знаю, от смеха или от ужаса», — подчеркнули участники опроса.
10% россиян ответили: «Безразлично».
И только 7% опрошенных оценили то, какие меры были приняты для постепенного выхода из режима самоизоляции.
В исследовании приняли участие 5552 человека.
Академик РАН хирург Лео Бокерия в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил, что рекомендация заниматься спортом, соблюдая масочный режим, — «курам на смех». При этом медик признал, что требование столичной мэрии носить маски на прогулках — вполне нормально.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавирусной инфекции, с 1 июня.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии
Общество , Сергей Собянин , РАН , Правительство Москвы , Царьград ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
«Крым не ваш»
«Крым не ваш»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
«МВД превратилось в кузницу каких-то отморозков»
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение