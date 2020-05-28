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Шагаем по Москве в тестовом прогулочном режиме 

BFM.RU 18 минут назад
Шагаем по Москве в тестовом прогулочном режиме
Фото: Сергей Чурусов/ТАСС
Президент Владимир Путин провел совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он отметил, что власти столицы смогли предотвратить самые тяжелые сценарии распространения коронавируса, в городе сформированы крупные запасы медтехники и лекарств, чего не сделали другие мегаполисы мира. В свою очередь мэр сообщил, что с 1 июня в столице планируют начать смягчать ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, москвичи смогут «в тестовом режиме» выходить из дома на прогулки по определенному графику. Как это будет выглядеть на практике?
Комментарий Георгия Бовта:
На совещании с президентом мэр Москвы получил заслуженную похвалу за то, как власти города в целом справляются с ситуацией. Если вспомнить, какими темпами завозилась из-за границы и распространялась инфекция в самом начале, город имел все шансы пойти по итальянскому или нью-йоркскому сценарию. Слава богу, не пошел.
Несмотря на отдельные ошибки, в целом мобилизационные усилия мэрии дали результаты, начиная от оперативного перепрофилирования огромного числа больничных коек и строительства за месяц нового госпиталя для приема больных коронавирусом и кончая организацией формально жесткого пропускного режима в городе для автомобилей и граждан.
Мобильное приложение «Социальный мониторинг» было создано для трекинга тех, кто был оставлен лечиться дома. И хотя оно, сильно напоминающее китайские технологии борьбы с эпидемией, подвергалось в том числе справедливой критике за многочисленные сбои, никто ведь не предложил ничего лучшего взамен, что гарантированно заставило бы носителей инфекции сидеть дома в отсутствие практики подвергать их принудительной обсервации, как в том же Китае.
Просто среди представителей российской власти популярно мнение о том, что наш человек — это человек во многом безответственный, анархист в душе, а потому рассчитывать на его сознательность не стоит. Лучше подкрепить призывы к порядку штрафами.
Московские власти сделали упор на цифровые методы поддержания санитарно-карантинных ограничений. И в этом они также пошли скорее по китайскому варианту. В Европе и США массово применять такие технологии не стали. Однако нельзя не признать, что альтернативой цифровой пропускной системе с QR-кодами в российском традиционном варианте могли стать разве что армейские патрули, комендантский час и прочая полицейщина.
В конце концов, победителей не судят. И если по результатам эпидемии, которые сейчас подводить еще рано, выяснится, что властям столичного региона удалось справиться с этой бедой с минимальными потерями, то, значит, и методы борьбы были оправданы. Во всяком случае, сейчас, на промежуточном этапе, московская и подмосковная ситуация выглядит лучше, чем, скажем, дагестанская, где вариант «генерал-губернаторства» в условиях эпидемии пока не кажется эффективным.
Московские власти с явно большой опаской идут на снятие ограничительных мер, боясь так называемой второй волны. В таких случаях у нас срабатывает принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть». Отсюда, видимо, и столь экзотическая форма ослабления карантина, как разрешение прогулок по графику.
Парки и зеленые зоны за небольшим исключением откроют. Однако гулять, в том числе людям старше 65, можно будет не далее двух километров от дома и не чаще, чем три раза в неделю — два раза в рабочие дни и один раз в выходной. График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на Mos.ru, в «Яндекс» и мобильных приложениях. Однако специальных пропусков получать не надо. Режим повышенной готовности в Москве продляется до 14 июня.
Что касается прогулок по расписанию, то хорошо известно, что эффективно действуют те запреты и регламентации, которые можно реально администрировать, иначе получается профанация. Скажем, администрирование цифровых пропусков на автомобили, хоть и не без технических проблем, ошибок и сбоев, в целом удалось настроить.
А кто будет следить за своевременным выходом жильцов дома на прогулку и своевременным же возвращением домой? Росгвардеец у каждого подъезда? Какие кары предполагаются за нарушение графика прогулок? Будут ли лишать права на следующую прогулку злостных нарушителей прогулочного режима?
У москвичей и так на сегодня полно вполне легальных оснований выходить из дома. Они уже могут прогуливаться до магазина, аптеки, медицинского учреждения, а также с собакой и мусором. И те, кто хочет выйти погулять, честно говоря, уже давно все и так гуляют. Вероятно, все же стоит довериться нашим гражданам в плане сознательности и разумной предосторожности в таком вопросе, как прогулки не по расписанию.
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Общество , Новости Москвы , Статьи , Георгий Бовт , Сергей Собянин , Владимир Путин , Яндекс , Правительство Москвы , Mos.ru
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