Журналист из Украины ответил на нападки Соловьева 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Цимбалюк на брифинге задал пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову вопрос, официально ли в Кремле считают президента Украины Владимира Зеленского нацистом.

Помощник главы государства отметил, что не слышал, чтобы украинского лидера называли приверженцем нацизма. Вопрос Цимбалюка вызвал негативную реакцию со стороны Владимира Соловьева, который назвал журналиста «пропагандистом нацистской машины».

Цимбалюк, комментируя слова российского телеведущего о себе, припомнил реплику Владимира Путина, который рассказывал о народной мудрости, почерпнутой в питерских дворах.

«Несколько лет назад (Путин) рассказывал о том, что его учили: кто как обзывается, тот так и называется», — отметил журналист.

По его словам, поведение Соловьева не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку он переводит вектор общественного внимания на неважные темы. Цимбалюк признался, что телеведущий прекрасно справляется со своими обязанностями и поэтому неплохо зарабатывает.