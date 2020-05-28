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Микробиолог раскрыл подробности о заражении COVID-19 

Вероника Полынина и ещё 13 16 минут назад
Микробиолог раскрыл подробности о заражении COVID-19
Фото: РИА Новости
Заразиться коронавирусом через еду можно в том случае, если не так давно ее потрогал инфицированный человек, рассказал микробиолог Евгений Плисов телеканалу «Звезда».
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Он отметил, что не слышал о заражении через партию еды, если на предприятии ее упаковывал зараженный COVID-19 сотрудник. По словам микробиолога, вирус живет во внешней среде от одного до трех дней, и «законсервироваться» в продукте не может.
«Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно: если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно», — заявил Евгений Плисов.
Как сообщал «Рамблер», к 28 мая в России зарегистрирован 379 051 случай заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 8 371 человек. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровело 150 993 человека.
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Общество , ТК "Звезда"
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