«Вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей»

Мэр Магадана Юрий Гришан пожаловался РИА Новости на местных жителей, которые едва не уничтожили детские скульптуры в одном из парков развлечений. По словам градоначальника, пришлось вызывать полицейских.

Речь идет о «яйцах пингвинов», которые, уверяет Гришан, предназначены для развлечения детей до шести лет. Судя по всему, скульптурами заинтересовались магаданцы постарше.

«Налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей», — прокомментировал события мэр Магадана.

Журналисты, связавшись с сотрудниками регионального управлении МВД, выяснили, что правоохранители, отработав заявку по месту вызова, нарушений общественного порядка не зафиксировали.

В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в Воронеже полицейские задержали двух местных жителей, которые, будучи в нетрезвом состоянии, изрубили топором 19 легковых автомобилей. Задержанным — 18 и 20 лет. Один из них ранее уже был судим за имущественные преступления.