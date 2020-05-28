Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отбивали яйца у посетителей»: мэр Магадана спасает детей 

Павел Тиунов 7 минут назад
«Вызывали полицию. Отбивали яйца у наших посетителей»
Фото: Ura. Ru
Мэр Магадана Юрий Гришан пожаловался РИА Новости на местных жителей, которые едва не уничтожили детские скульптуры в одном из парков развлечений. По словам градоначальника, пришлось вызывать полицейских.
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Речь идет о «яйцах пингвинов», которые, уверяет Гришан, предназначены для развлечения детей до шести лет. Судя по всему, скульптурами заинтересовались магаданцы постарше.
«Налетели, как будто никогда не видели этих детских игровых форм. Вызвали полицию, отбивали яйца у наших посетителей», — прокомментировал события мэр Магадана.
Журналисты, связавшись с сотрудниками регионального управлении МВД, выяснили, что правоохранители, отработав заявку по месту вызова, нарушений общественного порядка не зафиксировали.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», в Воронеже полицейские задержали двух местных жителей, которые, будучи в нетрезвом состоянии, изрубили топором 19 легковых автомобилей. Задержанным — 18 и 20 лет. Один из них ранее уже был судим за имущественные преступления.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Комментарии 18
Общество , Магадан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Брак является узаконенной проституцией?»
«Брак является узаконенной проституцией?»
Вторая волна: россиян повторно «загонят» на карантин?
Вторая волна: россиян повторно «загонят» на карантин?
Россия заявила о шельмовании ВОЗ
Россия заявила о шельмовании ВОЗ
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
01:09
Банда серийных взломщиков банкоматов попала на видео
Происшествия Криминал
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
00:41
Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео
Общество Новости Москвы
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
00:23
Опубликовано видео удара молнии в летящий самолет
Происшествия
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
00:29
Опубликовано видео тренировок парада Победы штурмовой авиации
Армия
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение