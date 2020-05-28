Стянувшая маску с пассажира метро обезьяна попала на видео 

Необычный пассажир в московском метро пытался сорвать маску с мужчины. Похоже, новые профилактические меры пришлись не по нраву маленькой обезьянке, которая ехала в вагоне столичной подземки в сопровождении своего хозяина.

В какой-то момент любопытное животное подошло к сидевшему рядом молодому человеку и стащило у него с лица медицинскую маску, а затем как ни в чем не бывало вернулось к владельцу, который был скорее увлечен своим телефоном, нежели попутчицей. Дебош маленькой хулиганки сняли на камеру очевидцы, и теперь, благодаря «смелому» поступку, у нее есть все шансы обрести популярность в Сети.