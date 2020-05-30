В Тверской области продлён режим ограничений

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Правительство Тверской области приняло решение о продлении органичений, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом.

«В Тверской области продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Отмечается, что теперь ограничения будут действовать до момента их отмены соответствующим документом.

Было продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии продлили режим самоизоляции до 14 июня.