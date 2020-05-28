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Грушинский фестиваль в 2020 году пройдет онлайн 

News.ru и ещё 6 25 минут назад
Грушинский фестиваль в 2020 году пройдет онлайн
Фото: Грушинский фестиваль/vk.com
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, известный как Грушинский фестиваль, пройдёт в 2020 году в режиме онлайн. Он состоится в традиционные сроки с 2 по 5 июля.
Мероприятие пришлось перенести в Сеть из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщили организаторы. В рамках события будет проведён традиционный большой конкурс авторской песни под председательством Александра Городницкого.
В создавшейся ситуации фестиваль пройдет в новом формате и будет называться «47 Интерактивный международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, посвящённый 75-летию Великой Победы», — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов заявил, что онлайн-формат может расширить географию участников, которые в дальнейшем смогут побывать на празднике музыки, когда он будет проходить в привычном режиме.
Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль «Рок над Волгой» отложили на неопределённый срок из-за пандемии. Мероприятие должно было состояться 27 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена».
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Общество , Александр Фетисов , Валерий Грушин
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