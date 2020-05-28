Самоизоляция: правила карантина продлят до конца года

Все люди, приезжающие в Россию из неблагополучных в эпидемиологическом смысле стран, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней — такое правило будет действовать до 1 января 2021 года. Также до начала следующего года в России будет проводиться постоянный мониторинг ситуации, составляться статистика и исследования на предмет того, какие группы лиц наиболее подвержены инфекции и насколько у жителей России появляется иммунитет к COVID-19.

Базовые правила по недопущению в России нового всплеска эпидемии коронавируса COVID-19 будут действовать до 1 января 2021 года. Например, все люди, приезжающие из неблагополучных в эпидемиологическом смысле стран, будут обязаны самоизолироваться на 14 дней.

Такие правила содержаться в выпущенном Роспотребнадзором постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой , передает РИА «Новости».

Также до начала следующего года в России будет проводиться постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, составляться статистика и исследования на предмет того, какие группы лиц наиболее подвержены инфекции и насколько у жителей России появляется иммунитет к COVID-19.

Минтранс , со своей стороны, опубликовал новые правила организации пассажирских перелетов в России, разработанные для профилактики заражения коронавирусом у пассажиров и сотрудников авиакомпаний. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Так, по новым стандартам все аэропорты страны будут поделены на две категории по степени риска заражения. Аэропорты с высоким риском будут принимать только пассажиров из стран, где число заболевших COVID-19 превышает 50 тыс. человек.

Также все пассажиры самолетов будут обязаны носить маски и убирать верхнюю одежду на полочки для ручной клади во время полетов. Питание бортпроводники обязаны будут разогревать только на борту и разносить его в герметичных упаковках.

На первом этапе отмены ограничений путешествующие обязаны будут сидеть пристегнутыми в кресле в течение всего полета за исключением выхода в туалет.

Также ведомство опубликовало новые правила и для других видов пассажирского транспорта. В частности, температуру путешественникам будут измерять также при входе и выходе из ж/д вокзалов и поездов дальнего следования.

Продажа билетов, в том числе в салоне транспортного средства, будет возможна только за безналичный расчет.

Между тем, крымские власти подали в правительство РФ обращение, в котором просят исключить требование обязательно проводить тесты на COVID-19 для туристов и трудовых коллективов предприятий курортной сферы полуострова. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксенов

Он отметил, что данное требование невыполнимо для большинства санаторно-курортных организаций полуострова.

По его словам, также власти Крыма призывают кабмин отменить норму, согласно которой, в случае выявления зараженного коронавирусом, объект размещения туристов нужно превращать в обсерватор.

Кроме того, как сообщил Аксенов, правительство просят исключить требование к санаторно-курортным учреждениям по соблюдению социальной дистанции на пляжах.

«Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование», — написал глава региона.

Стоит отметить, что больше половины жителей России планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничений во внутреннем туризме. Об этом говорят результаты опроса, опубликованного на сайте «стопкоронавирус.рф».

Так, за отдых на теплом море проголосовали 61% респондентов. Также популярными оказались варианты отпуска в местах нетронутой природы России (38%) и в новых городах (29%).

«Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших», — говорится в публикации.

В исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала «стопкоронавирус.рф».

В целом, Россия постепенно выходит из изоляции — констатировал президент страны Владимир Путин на онлайн встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным