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Россиян предупредили о вреде масок и перчаток 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Длительное ношение масок и перчаток может привести к грибковым заболеваниям и бронхиальной астме. Об этом «Интерфаксу» заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
В столице усилят масочный режим
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение с 1 июня ограничительных мер в столице, связанных с распространением коронавируса. С начала лета москвичам будут позволены пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при условии соблюдения масочного и перчаточного режимов.
По мнению Зверева, коронавирус довольно быстро становится нежизнеспособен, поэтому ношение масок и перчаток не только не нужно, но и может быть вредно.
«Если человек в перчатках — он что, не может коснуться лица, это его как-то остановит? Это бессмысленная мера. И, естественно, любые перчатки портят кожу, а это наш защитный механизм, часть врожденного иммунного ответа», — пояснил академик РАН.
Он предрек рост дерматитов из-за ношения перчаток в жару и постоянного использования антисептиков. А по поводу масок высказал мнение, что их ношение оправдано в местах скопления людей, а вот на улице «не просто бесполезно, но и наносит вред».
«Через два часа превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить», — пояснил он.
По мнению специалиста, введение обязательного ношения масок может привести к таким последствиям, как эмфизема легких, бронхиальная астма, аллергические и бактериальные заболевания.
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Общество , Видео , Виталий Зверев , Сергей Собянин , РАН , Интерфакс
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