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Okko раскроет тайны Москвы и покажет премьеру о поисках большой любви 

Сергей Василенок 2 часа назад
В поисках большой любви
Фото: кадр из сериала "Личная жизнь"
В четверг, 28 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет мировую премьеру — сериал «Личная жизнь», а также мюзикл и лекцию о секретах Москвы.
Утром, в 9:00, зрителей Okko ждет высокоинтенсивная интервальная тренировка проекта #ФитнесПротивВируса. Занятие, подходящее для людей всех возрастов, состоит из трех блоков, в которых используется тренировочный принцип японского доктора Изуми Табата.
В 12:00 Okko покажет лекцию из цикла «Московские тайны». В цикле собраны удивительные истории о Москве, рассказанные художниками, скульпторами и архитекторами. Зрители узнают, как изменился город, какие тайны хранят дома, услышат об археологических находках, легендах метро и самых необычных музеях.
В 14:00 зрители Okko приготовят ризотто с грибами вместе с Яной Першиной. Новый видео-урок от Novikov School.
В 16:00 зрителей приглашают в «Машину времени в Италии». Это программа об удивительных событиях прошлого, изменивших будущее. Путешествуя с «Машиной времени», ведущая Виктория Никитина-Шин изучает загадки истории и делает сенсационные открытия.
В 19:00 Okko покажет мюзикл «Растратчики». В основе мюзикла — повесть о главном бухгалтере и его подчиненном-кассире, которые поддались искушению красивой жизни.
В 21:00 — новая сказка на ночь от Okko. Актриса Анна Глаубэ прочитает еврейскую сказку «Находчивый мальчик», показывающую, что дети могут решать проблемы не хуже взрослых.
В 22:00 зрителей Okko ждет мировая премьера — сериал «Личная жизнь». В нем героиня Анны Кендрик встречает обманщиков, нарциссов и пьяниц на пути к настоящей любви. Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Общество , Анна Глаубэ , Анна Кендрик , Москва
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