В поисках большой любви

28 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет мировую премьеру — сериал «Личная жизнь», а также мюзикл и лекцию о секретах В четверг,, онлайн-кинотеатр Okko покажет мировую премьеру — сериал «Личная жизнь», а также мюзикл и лекцию о секретах Москвы

9:00, зрителей Okko ждет Утром, в, зрителей Okko ждет высокоинтенсивная интервальная тренировка проекта #ФитнесПротивВируса. Занятие, подходящее для людей всех возрастов, состоит из трех блоков, в которых используется тренировочный принцип японского доктора Изуми Табата.

12:00 Okko покажет Okko покажет лекцию из цикла «Московские тайны». В цикле собраны удивительные истории о Москве, рассказанные художниками, скульпторами и архитекторами. Зрители узнают, как изменился город, какие тайны хранят дома, услышат об археологических находках, легендах метро и самых необычных музеях.

14:00 зрители Okko приготовят ризотто с грибами вместе с Яной Першиной. Новый зрители Okko приготовят ризотто с грибами вместе с Яной Першиной. Новый видео-урок от Novikov School.

16:00 зрителей приглашают в «Машину времени в Италии». Это зрителей приглашают в «Машину времени в Италии». Это программа об удивительных событиях прошлого, изменивших будущее. Путешествуя с «Машиной времени», ведущая Виктория Никитина-Шин изучает загадки истории и делает сенсационные открытия.

19:00 Okko покажет Okko покажет мюзикл «Растратчики». В основе мюзикла — повесть о главном бухгалтере и его подчиненном-кассире, которые поддались искушению красивой жизни.

22:00 зрителей Okko ждет Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA». зрителей Okko ждет мировая премьера — сериал «Личная жизнь». В нем героиня Анны Кендрик встречает обманщиков, нарциссов и пьяниц на пути к настоящей любви.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.