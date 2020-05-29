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В России предложили запретить увольнения во время пандемии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Министерство труда и соцзащиты подготовило законопроект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» для упрощения взаимодействия работодателя и работников во время пандемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Среди прочего, в проекте предлагается запретить в условиях пандемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя. Прекращение трудовых отношений предлагается оставить возможным только по инициативе работника или по соглашению сторон. Одновременно ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев
Также Минтруд предлагает установить норму, по которой в случае сокращения штата организации сотрудники продолжат работать, а увольнение будет происходить на следующий рабочий день после окончания ограничительных мер.
В ведомстве уточнили, что документ является сводом предложений, которые поступили «от всех сторон социального партнерства». В случае утверждения его действие распространится только на 2020 год.
В конце марта президент России Владимир Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. Официально запрет на увольнения по причинам, связанным с коронавирусом, не закреплен в законах или нормативно-правовых актах. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что президентский указ о режиме нерабочих дней включает в себя запрет на увольнение сотрудников.
На сайте Минтруда разъясняется, что сейчас нельзя увольнять сотрудников лишь в тех организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней, и работники не работают.
Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса. В частности, указывается, что если ситуация с вирусом затянется, свою деятельность могут прекратить около 3 миллионов предпринимателей. Рискуют потерять работу более 8,6 миллиона человек.
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Комментарии 5
Общество , Политика , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Григорий Березкин , Валерий Рязанский , Владимир Путин , Минтруд , Торгово-промышленная палата , Совет Федерации
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