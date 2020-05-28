В России выявлены проблемы с первичной медпомощью

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"На текущий момент в Российской Федерации, по данным геоинформационной системы Минздрава России, имеется 130 населенных пунктов, где первичная медико-санитарная помощь недоступна, в том числе семь — в Саратовской области", — следует из документа, который имеется в распоряжении РИА Новости.

В 2019 году в Саратовской области было создано 11 фельдшерско-акушерских пунктов, до конца текущего года планируется создать или заменить еще 24, уточняется в материалах.

"В рамках реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" на 2019-2020 годы планируется создать или заменить более 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 2 тысяч человек", — отмечается в документе.

Данные мероприятия позволят обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи во всех подобных населенных пунктах на территории России, уточняется в документе.