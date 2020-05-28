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Соловьев атаковал украинского журналиста за вопрос Пескову 

Мария Иванова и ещё 13 28 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что к власти на Украине пришли нацисты. Тему Украины он затронул в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск опубликован на YouTube.
Соловьев обратил внимание на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Как писал «Рамблер», Цимбалюк заявил, что главу Украины Владимира Зеленского начали называть нацистом на российском телевидении. Он поинтересовался, является ли это официальной позицией Кремля.
В своей программе Соловьев заявил, что это его личная позиция.
«И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю. <…> Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим», — заявил он.
По его мнению, к власти на Украине пришли нацисты, которые не наказали «подонков, превративших Майдан в кровавую бойню», принесших смерть в Донбасс, в Одессу и другие города.
Самого Цимбалюка ведущий назвал «пропагандистом нацистской машины».
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Общество , Телевидение , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , УНИАН
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