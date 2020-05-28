Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что к власти на Украине пришли нацисты. Тему Украины он затронул в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», выпуск опубликован на YouTube.

Соловьев обратил внимание на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову . Как писал «Рамблер», Цимбалюк заявил, что главу Украины Владимира Зеленского начали называть нацистом на российском телевидении. Он поинтересовался, является ли это официальной позицией Кремля.

В своей программе Соловьев заявил, что это его личная позиция.

«И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю. <…> Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим», — заявил он.

По его мнению, к власти на Украине пришли нацисты, которые не наказали «подонков, превративших Майдан в кровавую бойню», принесших смерть в Донбасс, в Одессу и другие города.

Самого Цимбалюка ведущий назвал «пропагандистом нацистской машины».