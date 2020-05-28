Вторая волна: россиян повторно «загонят» на карантин?

Россия постепенно справляется с пандемией коронавирусной инфекции. Однако многие специалисты заявляют о том, что вскоре страна может столкнуться со второй волной заболеваемости. Населению в таком случае, вероятнее всего, вновь придётся придерживаться режима самоизоляции. О том, получится ли у властей снова удержать людей от выхода на улицу и насколько тяжело будет гражданам повторно соблюдать карантинные меры, — в материале NEWS.ru.

За время самоизоляции многие россияне получили сильные психологические травмы. Такой режим подорвал их социальный статус и связи. Некоторые и вовсе потеряли работу и остались практически без средств к существованию. А часть жителей страны оказались не готовы к тому, чтобы проводить так много времени с партнёром и детьми. После таких потрясений у людей будет наблюдаться очень сильное отторжение идеи повторно сесть на карантин. В частности потому, что многие считают, что COVID-19 не так страшен, как о нём рассказывают, и «игра не стоит свеч». Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Особые сложности при повторном карантине могут возникнуть у бизнесменов. Однако руководители компаний, которым удастся пережить первую волну кризиса, будут заранее готовиться ко второй и продумывать, каким образом минимизировать риски. Сегодня многие, к примеру, уже переориентировались на доставку.

Специалист отмечает, что индекс самоизоляции в Москве и так значительно упал — люди не хотят сидеть дома. И при повторном введении карантина они будут соблюдать правила только в той степени, которая позволит им не подпадать под штрафы, полагает клинический психолог. При этом если в Россию придёт вспышка более опасного вируса, люди проявят сознательность и будут готовы добровольно самоизолироваться, считает эксперт. И опыт пребывания в аналогичных условиях в данном случае станет плюсом для граждан.

Однако серьёзные сложности у россиян могут возникнуть при выходе из карантина — им будет непонятно, как вести себя в новых условиях.

Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог: По завершении карантинных мер все россияне будут вести себя по-разному. Одни будут носить маски, другие — нет. Кто-то будет продолжать соблюдать социальную дистанцию, а кто-то не придаст этому значения. И такие условия будут создавать почву для скандалов. Уже сейчас можно наблюдать, как люди ругаются, когда кто-то подходит к ним слишком близко в очереди. Россиянам придётся анализировать поведение сограждан и принимать решение, как себя с ними вести.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, на карантине многие люди впали в апатию и ничего не хотят — тем более возвращаться к привычному укладу жизни. У них просто нет на это моральных сил. К тому же на выходе из самоизоляции часть россиян столкнётся с посттравматическим расстройством и обсессивно-компульсивными расстройствами, поясняет клинический психолог. В таких условиях, по мнению специалиста, очень важно оказывать людям психологическую поддержку.

Аналогичная помощь понадобится россиянам и в случае повторного введения карантина, отметила в разговоре с NEWS.ru психолог Наталья Панфилова. В частности потому, что в режиме самоизоляции у людей начинают проявляться психиатрические отклонения, которые раньше находились в ремиссии. Помочь им смогут специализированные службы. Они на сегодняшний день уже научились работать с людьми, которые страдают от карантина, считает психолог.

При этом специалист полагает, что в случае повторного введения самоизоляции россияне разделятся на два лагеря. Одни примут это более или менее спокойно. Речь идёт об интровертах и тех, кто очень боится коронавируса. Вторые же будут думать об упущенных возможностях и писать в социальных сетях, что власти не имеют права «запирать» их в квартирах. Тем не менее большинство людей будет сохранять предписанные меры из-за боязни получить штраф, считает специалист.

Наталья Панфилова психолог: Люди, которые требуют срочно закончить самоизоляцию, будут всегда. В основном речь идёт об экстравертах. Они более активны — и не только в физическом плане, но и по темпераменту. По этой причине они обычно яро продвигают свою позицию в этом вопросе. Им тоже требуется помощь психологов — чтобы примириться с тем, что коронавирус опасен.

Выход из самоизоляции, по мнению психолога, пройдёт для россиян легко. Однако только в случае, если ограничительные меры будут сняты летом. Всё дело в том, что многие обрадуются возможности вновь пройтись по цветущим улицам и увидеть солнце. Тёплая погода, кроме того, является профилактикой депрессии и невротических расстройств, пояснила Панфилова.