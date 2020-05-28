Православные верующие встречают Вознесение Господне 

Православные в четверг отмечают один из "двунадесятых" (12-ти) главных церковных праздников — Вознесение Господне.

"Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их", — так описываются события Вознесения в Деянии святых апостолов. Христиане верят, что на 40-й день после своего Воскресения Иисус Христос в присутствии своих учеников взошел на небо. Праздник Вознесения также отмечают через 40 дней после Пасхи — его дата движется вслед за Воскресением Христовым. В этом году Вознесение попадает на 28 мая.

Праздник Вознесения Христова отмечается в церкви в течение десяти дней. Цвет одежд священников — белый, что символизирует чистоту, божественный свет. На иконах, посвященных этому дню, изображают апостолов, стоящих вокруг Богородицы и Иисуса. Сам Христос — в облаке, в окружении ангелов — "парит" над землей.

Считается, что Иисус "оставил" апостолов не просто так. Христиане верят в Троицу — единство трех сущностей Бога — Отца, Сына, Святого духа. Иисус проповедовал, что для учеников будет лучше, если он уйдет — так он готовил их к сошествию Духа святого. "Лучше для вас, чтобы я пошел; ибо, если я не пойду, Утешитель (Дух Святой — ред.) не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам" (Ин.16:7).

Это сбылось ровно через десять дней после Вознесения или через 50 — после Воскресения — в день Святой Троицы (Пятидесятницы). Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Христа в мире. Сегодня это событие отмечают как рождение Церкви. И если Дух Святой "дышит, где хочет", то Бог-Сын после своего Вознесения находится "одесную" — по правую руку — от Бога Отца.

Сам праздник символизирует собой дорогу в Царствие небесное для христиан. По словам христианского мыслителя Антония Сурожского, "мы понимаем путь спасения, и видим, что для Бога значит наша земля, как она ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности".

"Вспомните слова Спасителя на Тайной вечери. Говоря о том, что ему надлежит умереть и воскреснуть, и уйти от своих учеников, он увидел, что они стали скорбны, и сказал им: "Если бы вы меня действительно любили, вы радовались бы, что я иду к Отцу", — говорил о празднике Вознесения Сурожский.

Однако узнать, кто именно попадет "на небо" — можно будет только после Страшного суда. Верующие ожидают возвращение Иисуса Христа — так называемого Второго пришествия, когда он будет судить живых и мертвых по их делам: "Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян 1: 9-11).