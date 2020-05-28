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Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на проект Егора Жукова «Взаимопомощь» 

News.ru и ещё 3 30 минут назад
Дуров пожертвовал миллионы на проект «Взаимопомощь»
Фото: Instagram
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил 10 биткоинов (около 6,5 млн рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь» фигуранта «московского дела» Егора Жукова.
О крупном благотворительном взносе сообщил сам Жуков. Он рассказал, что благодаря Дурову удастся приобрести несколько тысяч продуктовых наборов и раздать их людям, находящимся в бедственной ситуации в связи с пандемией коронавируса.
Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект, — написал Жуков в своём Instagram.
Также основатель проекта добавил, что уже три тысячи людей получили поддержку от «Взаимопомощи».
Как сообщал NEWS.ru ранее, блогер Егор Жуков, осуждённый условно за призывы к экстремизму, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередную жалобу по поводу вынесенного ему приговора. Жуков считает, что его уголовное преследование и вердикт суда имеют политический мотив.
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Комментарии
Общество , Соцсети , Павел Дуров , Егор Жуков , ЕСПЧ
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