Дуров пожертвовал миллионы на проект «Взаимопомощь»

О крупном благотворительном взносе сообщил сам Жуков. Он рассказал, что благодаря Дурову удастся приобрести несколько тысяч продуктовых наборов и раздать их людям, находящимся в бедственной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект, — написал Жуков в своём Instagram.

Также основатель проекта добавил, что уже три тысячи людей получили поддержку от «Взаимопомощи».