«Избивал и унижал»: подробности насилия Успенского

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала изданию Wonderzine о жизни с отцом, которого она публично обвинила в домашнем насилии.

По словам Татьяны, проблемы в их семье начались, когда Эдуард Успенский увлекся идеями Виктора Столбуна — в его коммуне было много насилия, в том числе там избивали детей за провинности. В то время ей было 11 лет.

«В секте били детей. Мы работали в полях, всё время ходили в походы — сто детей на попутных машинах. Когда была остановка, всех собирали на беседы, они могли длиться по два-три часа. Начинали разбирать кого-то при всех, кого-то били. Это сейчас кажется диким, но всё это было», — рассказала Татьяна.

По ее словам, после этого открытых отношений с отцом у нее не было. Он начал ее подавлять морально и физически. Успенский добивался покорности, используя разные методы: кричал, оскорблял, мог избить.

«Это неприятно, стыдно, когда тебя бьют. Никто бы не поверил — я и рассказать-то никому не могла», — сказала Татьяна.

По словам Успенской, писатель относился так и к другим людям: ненавидел сына своей третьей жены Элеоноры Филиной , оскорблял мать Татьяны, называя старухой Шапокляк и Бабой Ягой, выгнал ухаживавшую за ним родственницу Филиной с вещами на улицу, отсудил все деньги у художника Леонида Шварцмана , нарисовавшего Чебурашку.

Татьяна отметила, что пока отец был жив, она все время находилась в «очень напряженном состоянии». По ее словам, своим письмом она хотела выразить свое мнение о том, что литературная премия не должна носить имя плохого человека.

«Сегодня после публикации мне прислали ответ, что авторы премии смотрят только на творческие достижения, — это их право. Я не рассчитывала даже на такую реакцию. Для меня то, что я могу об этом говорить и на меня никто не орёт, не ругается матом, не унижает меня, уже неплохо», — заявила она.

Ранее «Рамблер» писал, что дочь Эдуарда Успенского Татьяна в открытом письме призвала руководство Российской государственной детской библиотеки убрать имя писателя из названия новой премии в области детской литературы «Большая сказка». Она заявила, что ее отец был «очень жестоким» человеком и в течение всей жизни занимался домашним насилием.